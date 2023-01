Een eigen energievoorziening voor de deur: inwoners buitengebied stappen volop over op propaangas

Marieke van Beers: ‘in de spotlights’ voor een mooie boerentoe­komst

NIFTRIK - Het is tijd voor de vrouwen van boeren om naar voren te treden, vindt Marieke van Beers (44) uit Niftrik. Ze voegde eerder de daad bij het woord en verscheen vorig jaar diverse keren in de media. Het leverde haar een nominatie op voor de Vrouw in de Media Awards 2022 provincie Gelderland. ,,In een kudde paarden lopen de merries voorop, de hengsten volgen.”

7 januari