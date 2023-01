Eén enkele boete voor afsteken van vuurwerk, wel veel meldingen van overlast

Burgemeester snapt verwarring over vuurwerkregels in Nijmegen: ‘Ik blijf me inzetten voor landelijk verbod’

Peiling: vuurwerkverbod Nijmegen is mislukt, want wie 'verbod’ hoort denkt: handhaven dus!

Vuurwerkvrij is Nijmegen nog lang niet, maar het zaadje is geplant: ‘Over vijf jaar heel ander beeld’

Het verbod is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maar politie en handhavers lieten vooraf weten alleen op te treden bij excessen en incidenten. Of ook politieagenten in Nijmegen processen-verbaal wegens overschrijding van het vuurwerkverbod hebben uitgeschreven, is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie zijn die cijfers niet beschikbaar.