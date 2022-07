Eén extra camera en meer preventie: is dit de remedie tegen poepende junks en andere Ivensplein-overlast?

‘Breaking Bad’ in Overasselt, maar wie betaalt de schoonmaak­kos­ten van 60.000 euro?

OVERASSELT – Een brand, een drugslaboratorium en agenten met mitrailleurs voor de deur. Het leek in de zomer van 2019 wel op een aflevering van de hitserie Breaking Bad in Overasselt. De schuureigenaren en de gemeente ruziën nu over de kosten van het opruimen.

9 juli