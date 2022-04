Een foefje, en het bloed stroomt weer

,,Het is vijf minuten fietsen naar mijn werk”, is het eerste antwoord op de vraag wat zo leuk is aan werken bij Sanquin. Annemarie van Uden, 60 jaar, werkt al dertig jaar bij Sanquin Bloedvoorziening, in de volksmond de bloedbank. Ik tref haar wanneer zij een donor ontvangt en aanprikt. ,,Is het de vorige keer goed gegaan, geen last gehad?” Vandaag staat zij alleen op de afdeling bloedafname, haar collega’s zijn in de weer bij de plasmaferese.