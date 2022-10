Een halve eeuw bij de betonfabriek: Rinie last al mallen sinds Peppi en Kokki

En op de boerderij van zijn ouders aan de Hatertseweg in Malden stapt de 15-jarige Rinie Thoonsen op zijn fiets voor zijn eerste werkdag bij betonfabriek De Hamer, in Nijmegen aan de overkant van het Maas-Waalkanaal. Voor één dag in de week, want hij zit nog op de Ambachtsschool in Nijmegen, maar het is de start van een werkzaam leven waarin hij nooit van werkgever zou veranderen.