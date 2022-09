Een middeleeuws feest moet stinken: rotting, dieren, poep

Opwekken van miskraam kan beter met combi van medicijnen, maar onduide­lijk­heid over vergoeding

Een combinatie van medicijnen die ervoor zorgt dat zwangere vrouwen die een niet-levend embryo dragen via natuurlijke weg het vruchtje verliezen, wordt niet altijd vergoed door verzekeraars. Dat stellen artsen en ziekenhuizen. Terwijl ze veel minder vaak nare behandelingen hoeven ondergaan dankzij de medicijnen, zo is in twee Nijmeegse ziekenhuizen bewezen.

