Een moedig besluit: vroeg opstaan voor een zonsopgang in De Bruuk

UPDATE / MET VIDEO Vrouw gewond bij steekinci­dent tijdens relatieru­zie in Meijhorst, dader (41) zit nog vast

NIJMEGEN - Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een steekincident in de 24e straat Meijhorst in Nijmegen. De dader is een 41-jarige Nijmegenaar, hij zit vast.

19 mei