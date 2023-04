Een rollator, een boomstam, een roeiboot: hoe gekker, hoe beter tijdens de 51ste Batavierenrace

Update ‘We gooien een bom op je huis’: dijkbewo­ner vertelt hoe ruzie over ‘aso-ge­drag’ motorrij­ders uit de hand loopt

Bewoners van de Groenlanden, een gehucht in de Ooijpolder, kregen het zaterdag aan de stok met vier racende motorrijders. De bedreigingen en fluimen vlogen over de dijk, waar juist deze maand een snelheidsbeperking was ingevoerd. Vooral voor de motoren.