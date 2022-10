Een slank glas of ‘de lange fluit’

Roemeense hoopt armoede te ontvluch­ten maar wordt bedreigd, gedrogeerd en verkracht en eindigt in de prostitu­tie

ARNHEM – Een net 18-jarige Roemeense hoopt de armoede uit haar vaderland te ontvluchten en in Nederland in een slachthuis te gaan werken. Maar de politie treft haar tijdens een controle op illegale prostitutie aan in een woning in de Nijmeegse wijk Hatert.

10 oktober