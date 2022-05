Een stripalbum tekenen in 24 uur voor het goede doel: ‘Ik weet nog niet eens hoe mijn verhaal eindigt’

Fast fashion

De zes tekenaars uit het hele land hebben voor de 24 Hour Comic Event elk een maatschappelijk thema meegekregen van de organiserende organisaties The Big Draw en Stiksoep. De eerste probeert, onder meer met een jaarlijks festival in Nijmegen, (teken)kunst onder een groot publiek te brengen. De tweede is een Nijmeegse stichting die op creatieve wijze probeert mensen bewust te maken van, onder meer, het probleem van het vele plastic in de wereldzeeën en de zogenoemde fast fashion: goedkope, waar weinig duurzaam en mensvriendelijk gemaakte kleding.

‘Otherness’

Vier van de zes stripboeken gaan over die twee onderwerpen, eentje (die van Colourbee) over ‘The Power of Otherness’, oftewel ‘anders zijn’, en een over ‘Come Back to Colour’: de terugkeer van kleur in het leven na de coronatijd. Dat is ook het thema van het grote Nijmeegse Big Draw Festival in september.



Het is de bedoeling dat de strips daadwerkelijk worden uitgegeven. De tekenaars mogen dat zelf doen, maar de verhalen over plastic soep en fast fashion worden ook afgedrukt in het jubileumboek van Stikstof, dat dit jaar tien jaar bestaat.