Een tattoo uit liefde voor zijn dorp: ‘Als het over Groesbeek gaat, dan duut mien niks pien’

Van Balkom heeft de plattegrond van Groesbeek op zijn arm laten tatoeëren. Een jaar geleden alweer, maar nu hij sinds kort op Facebook zit - ‘daar was ik niet zo van’ - krijgt hij veel de reacties. Waarom Van Balkom voor een tattoo van de plattegrond van zijn geboortedorp koos? ,,Gruusbek is het moiste stei’je (plekje, ThM) dat is er, daorum.”

Maar als er nou een weg bij komt in Groesbeek? ,,Dan moet ik terug naar ‘die tattoo-kerl’”, zegt Van Balkom. De Groesbeker heeft in totaal vijf tatoeages waaronder eentje van het wapen van de voormalige gemeente Groesbeek. De plattegrond liet hij in Nijmegen zetten.



,,Het was de eerste keer dat ze zo iets deden. Ik heb ook nog nooit iemand gezien met een plattegrond op zijn arm”, zegt Guus. Of er nog eentje bij komt? ,,Je weet het nooit.” De rode lijn (en de bolletjes) geven aan waar Guus in Groesbeek gewoond heeft: de kruis markeert de plak waar hij begraven wil worden.