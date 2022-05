Een tweede Michelinster voor Nijmeegs vegetarisch restaurant, hoe bijzonder is dat? ‘Wordt nu internationaal bekend’

met video Deel Stevens­kerk verlaat Nijmegen: honderden stukjes van iconisch gebouw op transport naar Millingen

NIJMEGEN - De Stevenskerk is in de uitverkoop. Stukjes van het iconische Nijmeegse gebouw gaan per opbod de deur uit. En ze blijken gewild. Ruim 140 kopers hebben zich al gemeld. Bijzonder: een flink stuk ‘Stevens-vloer’ ligt binnenkort in de kerk van Millingen. Deze woensdag verhuisde het.

26 mei