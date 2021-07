Een van de duurste appartementen van Nederland te koop aan de Waal in Nijmegen, prijskaartje: 8,5 miljoen euro

Actie voor het goede doel: geen Vierdaagse, toch verkoopt Leo Vierdaagse-souvenirs

11:20 NIJMEGEN - Vierdaagse of niet, Leo Verhees (88) is deze week toch begonnen met de verkoop van Vierdaagsesouvenirs. De Nijmegenaar, die in het verleden jarenlang souvenirs verkocht tijdens het wandelevenement, komt daarmee in actie voor de stichting Ruby and Rose.