Eerder wees ik er al eens op dat 4400 kinderen in Nijmegen in armoede opgroeien

Een enkeling haalt Parijs, maar wie uit de Pompekli­niek ontsnapt blijft meestal niet lang buiten

NIJMEGEN - Twee tbs’ers zijn voortvluchtig nadat ze dinsdagavond om 20.30 uur op spectaculaire wijze zijn ontsnapt uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. Het is de derde uitbraak in vijf jaar tijd. De historie leert dat wie erin slaagt uit te breken, niet lang op vrije voeten blijft.

22 juni