Eerst werd er geschoten en was er een bijna-brand, nu gaat het écht mis met sauna: ‘Vuur is 300 procent zeker aangestoken’

B&B Wasboerde­rij in Beek: slapen en ontbijten waar de Nijmeegse was werd gedaan

Midden in Beek staat een handjevol witte boerderijtjes waar tot ver in de vorige eeuw de was werd gedaan voor rijke mensen en zorginstellingen in Nijmegen. Sinds vorige week kunnen gasten slapen waar de arbeidsters ooit druk wasten, droogden en streken.