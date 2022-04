Eerste Streekplackdag bij Wijngaard De Plack schot in de roos

Lopers uit buitenland kiezen toch weer en masse voor de Vierdaagse, na-inschrij­ving loopt niet hard

NIJMEGEN - Lopers uit het buitenland doen dit jaar toch weer in groten getale mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hoewel de vrees was dat door de coronamaatregelen die in veel landen nog gelden er enige terughoudendheid huiver zou zijn, blijken nu al een kleine zevenduizend buitenlandse wandelaars zich te hebben ingeschreven voor de vierdaagse wandelmars.

13 april