Eerste wildwandelaars zijn bijna binnen na 50 kilometer. ‘Weinig last van de warmte gehad’

NIJMEGEN - De eerste ‘wilde wandelaars’ die ondanks de afgelast eerste marsdag de route hebben gelopen, zijn bijna binnen op de Wedren. Eén van hen is Pim van Keeken uit Nijmegen-Noord, die rond 10.00 uur dinsdagochtend op 4 kilometer van de finish liep.

,,We zijn vannacht om half één vertrokken, dus we hebben weinig last van de warmte gehad”, vertelt hij. ,,Ik loop met mijn maat Klaas de 50 kilometer.”

Het was volgens Keeken niet heel druk met lotgenoten onderweg. ,,We hebben mondjesmaat mensen zien wandelen onderweg. Het waren er zeker geen duizenden of honderden, eerder tientallen. En er waren ook geen mensen om ons aan te moedigen, geen drankposten en geen muziek.”

Psychologisch tikje

Keeken kwam ook door zijn eigen straat. ,,Daar kreeg ik wel even een psychologisch tikje. Er stond niemand te wachten, maar ik ga ze op de laatste kilometers nog wel zien.”

Er werd regelmatig getoeterd en iets geroepen door mensen die op weg waren naar hun werk. ,,Geen negatieve dingen, hoor. Alleen maar aanmoedigingen.”

Voor Van Keeken is het zijn eerste Vierdaagse, dus wil hij ook de volledige afstand afleggen. ,,Ik ben gewend om verre afstanden te wandelen. Ik heb geen last van vermoeidheid, alleen de bekende pijntjes in de benen die je krijgt na een lange tijd lopen.”