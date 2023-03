Effectief Leones geeft Bemmel een koekje van eigen deeg; Groesbeekse Boys sprokkelt weer punt; Matchwinner Kilkens bezorgt Rood Wit volle buit

Ik zag mezelf al verbitterd op de bank zitten: niet gestemd

Het was een spannende tijd, zo vlak voor de verkiezingen. Mijn lief had onze stempassen opgeborgen en daar was ik ongerust over, want ze kan nogal verstrooid zijn. Mijn lief zei dat het wel goed kwam, maar ze zei niet waar de passen lagen. Ik zag mezelf al verbitterd op de bank zitten: voor het eerst in mijn volwassen leven het rode potlood niet gebruiken en dan vier jaar niet mogen zeuren.