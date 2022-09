Einde dreigt voor Groesbeeks jongerencentrum bij gedwongen verhuizing naar dorpshuis De Mallemolen

100 jaar Dekker van de Vegt: een boekhandel met een Nijmeegse ziel

NIJMEGEN - Toen de voormalige Dekker v. d. Vegt in 2014 dreigde te verdwijnen, lapten Nijmegenaren in zes dagen 150.000 euro voor een doorstart van de boekhandel onder de oude naam. Het bewijst hoe geliefd de winkel is die nu zijn 100-jarig bestaan viert.

16 september