Eindelijk kan de vlag uit bij Ayra (16): geen geknutseld A4’tje, maar ook voor vso-leerlingen nu écht diploma

Verbazing om nieuwe regels rond Nijmeegse terrassen: ‘Het is mijn belangrijk­ste bron van inkomsten’

NIJMEGEN - Terrassen op pleinen in het centrum van Nijmegen krijgen te maken met nieuwe regels: vergunningen gelden voortaan nog maar voor maximaal vijf jaar in plaats van voor onbepaalde tijd, zoals nu het geval is.

13 juli