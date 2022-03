Eindelijk weer licht in het centrum van Groesbeek

Sjoerd en Suzanne helpen in stemlokaal Maldenst­eijn: ‘We zijn toch één grote familie?’

MALDEN - Het is de eerste keer dat ze het doen en dus vinden ze het best spannend. Suzanne ter Locht (34) en Sjoerd Kartopawiro (36) zijn deze verkiezingswoensdag gastvrouw en gastheer in het stembureau in Maldensteijn in Malden. Suzanne en Sjoerd hebben een lichte verstandelijke beperking en helpen via de stichting Prokkel mee in het stemlokaal.

16 maart