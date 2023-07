Ellen wandelde al 700 kilometer tijdens klimaattocht: ‘Verbaasd, geschokt, maar ook hoopvol door wat ik heb gezien’

klimaattocht | etappe 5 Oog in oog met het ‘schuim der mensheid’; een bezoekje aan afvalver­bran­der zet mij aan tot denken

Journalist Ellen Willems van De Gelderlander loopt vier maanden met hond Mick met veel omwegen van Winterswijk tot Wageningen. Ze wil zien hoe klimaatverandering er van dichtbij uitziet. Olburgen is het vertrekpunt op etappe 5 en eindstation is de vuilverbrander AVR in Duiven.