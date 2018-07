Eminem tilt rap en hiphop in Nijmegen live naar een hoger plan

RecensieNIJMEGEN - Vijftien jaar hebben de fans moeten wachten. Geen wonder dat het donderdagavond bij het eerste optreden van Eminem in Nederland sinds 2003 in Amsterdam, in het Nijmeegse Goffertpark tot een uitbarsting van vreugde kwam. Daar was alle reden toe. De Amerikaanse rapper had zijn zaakjes dik in orde.

Van de introfilm waarin hij als reus in het decor van de film King Kong helikopters uit de lucht plukte en vermorzelde, via de overweldigende opkomst met zijn elfkoppige band, inclusief strijkers, naar een gigantische knal aan het einde van de tweede song Kill you: ‘ I’m gonna kill you!’

Hard en meedogenloos

In figuurlijke zin deed hij dat zeker. Eminem walste over het uitzinnige Nijmeegse publiek. In razend tempo gingen de hits er doorheen. White America, Toy Soldiers, Criminal, het hield niet op. De explosies werden over het publiek uitgestort. Hard en meedogenloos. En dat was nog maar het begin. Het podium in vuur in vlam tijdens The Way I Am, prachtige uitvoeringen van Love The Way You Lie en Stan -in een regendecor- met Skylar Grey.

Met Cinderella Man ging Eminem gevoelsmatig deel twee van de show in. Even iets gas terug. Maar in Fast Lane werd het pedaal weer vol ingetrapt en mocht Royce da 5’9 -eerder op de avond als eerste support-act op het podium – meedoen. Het intro van The Monster kwam uit de tienduizenden kelen van het publiek. En daar was opeens King Kong zelf in het opnieuw brandende decor.

Genre-overstijgend

Tijdens My Name Is nam Eminem de strofe ‘fall on my ass’ letterlijk en toen hij weer opstond, was dat spreekwoordelijk voor zijn totale wederopstanding tijdens deze Revival Tour. Als die dan ook nog eens wordt begeleid door zo’n geweldige band, kan je het woord genre-overstijgend in de mond nemen. Eminem tilt rap en hiphop live naar een hoger plan.

Minpunt? Te kort

Een fantastische finale met Not Afraid -opgedragen aan het publiek zonder wie Eminem volgens eigen zeggen nooit zou hebben gestaan waar hij nu staat – en natuurlijk de kraker Lose Yourself in de toegift, maakte het feest compleet. Helemaal niets op aan te merken dan? Jawel: anderhalf uur voor een headlinershow is wel kort. Zeker in de wetenschap dat Eminem er bij eerdere optredens deze tour 28 nummers doorheen joeg. Daar kwam hij nu lang niet aan. Het afsluitende vuurwerk achter het podium ging al lang voordat dat aantal was bereikt de lucht in. Maar verder werd het lange wachten van de fans volop beloond.