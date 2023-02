Emoties schieten alle kanten op bij Meijer na verloren spektakelstuk NEC: ‘Er is zoveel gebeurd’

Sanering oude zoutloods Millingen valt tienduizen­den euro's duurder uit

MILLINGEN - De sanering van de voormalige zoutloods aan het Molenveld in Millingen is veel duurder uitgevallen dan gepland. Waar in eerste instantie een ton werd uitgetrokken om vervuilde grond bij de loods af te voeren, moet nu nog eens 64.000 euro worden betaald.

12:35