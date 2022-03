En daar gaat nóg een vrachtwagen met hulp uit Groesbeek

livestream Nu live, verkie­zings­de­bat: Hoe gaat de Mookse politiek de verkeers­over­last stoppen?

MOOK - In Mook begint vanavond de Tour van Het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat in het Rijk van Nijmegen. In het Moks Café trappen de vijf lijsttrekkers uit de gemeente Mook en Middelaar af. Het debat is vanaf 20.00 uur live te zien via de kanalen van lokale omroep GL8 en via de website en app van De Gelderlander.

7 maart