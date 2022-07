En ineens moeten ze zo’n 7000 militairen een dag zien te vermaken en ‘blust’ de brandweer de wegen

Ook marsleider Sackers baalt: ‘Mijn teleurstel­ling is net zo groot als die van de wandelaars en het publiek’

De teleurstelling overheerst ook bij hem. ,,Maar er was geen ander besluit mogelijk”, zegt marsleider Henny Sackers van de Nijmeegse Vierdaagse over het besluit de eerste wandeldag te schrappen. ,,De temperatuur is nog nooit zó hoog geweest.”

17 juli