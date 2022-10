En nu kwam majesteit dus laat in de middag thuis met de bokkenpruik op

Met video | Update Misdrijf of medisch incident? Nijmeegse woning waar vrouw gewond werd aangetrof­fen, voorlopig verzegeld

NIJMEGEN - De woning in de Nijmeegse wijk Tolhuis waar vrijdagmiddag een 57-jarige vrouw onder mysterieuze omstandigheden gewond raakte, blijft voorlopig verzegeld. Niemand mag het appartement in of uit om te voorkomen dat eventuele sporen gewist worden. Mogelijk volgt later verder onderzoek.

9:57