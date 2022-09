En toen ging in Duitsland het licht uit

Column Kale Ries ‘Zondag zag ik het spandoek van Legio bij NEC toen ik de wedstrijd op tv keek. Ik moest huilen’

Sinds zondag 31 juli voelt die zondag als gisteren. Ik weet dat het dagen later is, meer dan een week later zelfs. Toch lijkt het nog alsof het gisteren was.

1 september