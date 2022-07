En we zijn los, Pieter Derks trapt Vierdaagsefeesten af: ‘Het is 1093 dagen geleden’

NIJMEGEN - Het is begonnen: op zeventien feestlocaties in Nijmegen zijn de Vierdaagsefeesten zaterdagmiddag afgetrapt. Cabaretier Pieter Derks sprak het publiek op verschillende pleinen toe via speakers en schermen om de feestweek officieel te openen.

,,Het is 1093 dagen geleden dat hier de Vierdaagsefeesten waren. 1093 nachtjes slapen. En we hebben veel geslapen. Het was veel te stil’’, liet Derks weten in zijn praatje.

,,Dit is de week waarvoor Nijmegen normaal de adem inhoudt en de hartslag op afstemt’

Voor eerst in drie jaar

Het is een bijzonder moment. Voor het eerst in drie jaar is Nijmegen, na twee coronazomers, weer zeven dagen lang in de ban van de Vierdaagsefeesten. Ruim 1,5 miljoen bezoekers worden deze week verwacht in Nijmegen. Zij kunnen naar meer dan 1000 acts op ruim 40 podia in de stad: van grote publiekstrekkers als Snollebollekes, Ronnie Flex en Flemming tot kleine, onbekendere acts.

De drukte in de stad, de vele podia, muziek overal: voor veel mensen zal het weer vertrouwd aan voelen. De pleinen in de stad stromen zaterdagmiddag vol. Vanaf het station lopen veel bezoekers ook over de Ramblas, tegenover het station, om vanaf daar het centrum in te lopen.

Bloemen

Ook op de Kaaij, onder de Waalbrug, is het zaterdagmiddag bomvol. Naast de opening van Pieter Derks die te horen was, is daar ook traditiegetrouw afgetrapt met een bloemenregen. Duizenden bloemen werden vanaf de Waalbrug naar beneden gegooid, wat voor een mooi kleurrijk effect zorgde.

Nieuw dit jaar op de feesten zijn de herbruikbare drinkbekers: voor het eerste drankje betaalt iedereen 0,50 cent meer, als duurzaamheidstoeslag. De bedoeling is dat iedereen deze beker hergebruikt. Een nieuwe beker kopen kost anders opnieuw 0,50 cent.

Volledig scherm Een bloemenregen van 100.000 kleurrijke chrysanten wordt vanaf de Waalbrug over het festival De Kaaij uitgestrooid. © Paul Rapp

