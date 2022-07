En weer een naoorlogse muur die de stad wat Nijmeegser gemaakt, precies op tijd

Het zijn van die plekken in de stad waar je gedachteloos voorbij zou lopen als er geen straatartiesten zouden zijn. Een muisgrijze naoorlogse muur boven een steegje naar Plein 1944, ongeveer zo groot als het doelgebied bij voetbal: wie heeft er ooit op gelet? Maar afgelopen week zorgden Maurice Broekhoff (artiestennaam Moris) en Ulysses Josso (Santo) ervoor dat het er nu in ieder geval behoorlijk Nijmeegs uitziet.

Past in een rijtje

Ze maakten de muurschildering in opdracht van Waalpaintings, dat is opgezet door historici om de stadsgeschiedenis van Nijmegen zichtbaarder te maken met een serie van vijftien muurschilderingen van verschillende artiesten. Er zijn al schilderingen van onder meer het bombardement in 1944 en de Byzantijnse prinses Theophanu (962-991). In mei kwam er nog een schilderij vol Romeinse verwijzingen aan de Nieuwe Marktstraat bij.