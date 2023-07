En, zijn we klaar voor de Vierdaagse? ‘Wondersloffen’, krentenbollen, sokken in de juiste kleuren

COLUMN 'T PLEIN Optimisme helpt ons vooruit, doemdenken zeker niet

Je kan verdrinken in somberheid als je leest over de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, vluchtelingenstromen, groeiende armoede, de energiecrisis, de achteruitgang van de natuur, uit de hand lopende protesten, scheldpartijen op sociale media, het politieke gedoe in Den Haag.