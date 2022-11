Energiekosten verder omhoog door grootste investering in elektriciteitsnet ooit

Alwéér een nieuwe wijk op komst in Overasselt

OVERASSELT - Bouwbedrijf Versteegden uit Erp in Brabant wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van een wijkje van 35 woningen aan de Oude Kleefsebaan in Overasselt. Het is al het derde majeure bouwplan dat in het dorp op stapel staat.

24 november