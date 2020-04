Er sterft iedere paar dagen nog ‘een vliegtuig vol Nederlanders’: ‘Echt geen reden om de teugels te laten vieren’

VIDEO Toch nog beetje Koningsdag­ge­voel dankzij balkondis­co in Nijmegen

27 april Het was een rare Koningsdag, aangezien iedereen thuis moest blijven en alle festiviteiten waren afgelast. Maar daar had Julie Hilkens uit Nijmegen wat op bedacht: ze haalde een deejay in huis, die maandagavond op haar balkon zorgde voor een feestje.