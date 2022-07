Er valt niets te stelen en toch gebeurt het: inbraakgolf na inbraakgolf teistert botanische tuin in Nijmegen

Vorige week een diefstal. Een weekend later: brandstichting. Deze week, dinsdagnacht: wéér diefstal. Allemaal in een tuin die ruim 4 hectare groot is. Beheerder Hans Wijnhoven van de Hortus zit met zijn handen in het haar. ,,Sinds de jaarwisseling is er al tien keer ingebroken en we weten niet door wie. We zijn er nu echt helemaal klaar mee.”