Er zit een mannetje met een zwarte kwast in mijn hoofd, hij verft alles duister

Kun je nu naar de andere kant van de Rijn lopen? ‘Niet doen, gevaarlijk’

EMMERIK - Kun je naar de andere kant van de rivier lopen, nu er zo weinig water in staat? In de Rijn bij Emmerik bijvoorbeeld staat er nog maar 1,80 meter water in de vaargeul. Een beetje lange vent of vrouw zou het hoofd dan toch boven water moeten kunnen houden, zo opperde het dagblad de Rheinische Post.

18 augustus