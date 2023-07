Eva van Agt lag roerloos op de grond na horrorcrash in Tour: ‘Ik heb heel wat gaten in mijn geheugen’

indebuurt.nl REX op het Ny­ma-ter­rein opent bijna: borrelen en dineren in een oude waterbas­sin

Nijmegen heeft er binnenkort een nieuwe horecazaak bij: REX all day bar & restaurant opent bijna de deuren op het Nyma-terrein. Na jaren van inspiratie opdoen in Amsterdam en het ontdekken van culinaire invloeden van over de hele wereld, brengen Rick Holtjer en Emely Daoud hun passie voor eten naar Nijmegen.