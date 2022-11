Even een weerhuisje in de polder: ‘Veel passanten waren er niet’

OOIJ - Wat veel mensen er al in zien werd zondag bewaarheid: de Nijmeegse kunstenaars Rein van Vucht en Daniëlle Brans maakten van het voormalige transformatorhuisje aan de Hezelstraat in de Ooijpolder voor een uurtje of twee een weerhuisje.

De twee kunstenaars stonden op het gebouwtje verkleed als weervrouwtje en -mannetje. Veel mensen is dat overigens niet opgevallen. ,,Het wordt nooit breed bekendgemaakt en bovendien was het bitter koud. Veel passanten zoals fietsers of wandelaars waren er dan ook niet”, zegt de Nijmeegse kunstenaar Bart Drost, de man achter een reeks ‘transformaties’ zoals ze genoemd worden rond het trafohuisje.

Het voormalige transformatorhuisje in Ooij spreekt tot de verbeelding, zo schrijft Drost op de website MAAS ruimte voor kunst. ‘Menig wandelaar heeft wel eens het trapje beklommen en vanaf het bordes over de weilanden uitgekeken naar de stuwwal of heeft geschuild op de bankjes onder de boog’.

Drost is dit seizoen onder de titel Het transformatiehuisje bezig met een reeks van kunstzinnige activiteiten hier: er werden al concertjes gegeven en Rein van Vucht plakte al eens beestjes van klei – ze verweren langzaam – tegen de gevel.

Innerlijk landschap

En deze zomer ontving Drost bij het huisje zeventig kunstenaars uit de regio Nijmegen om er, met een blik op de Ooijpolder, op zoek te gaan naar ‘het innerlijke landschap’. ,,Daniëlle en Rein kwamen onafhankelijk van elkaar op het idee van het weerhuisje. Ik heb ze toen bij elkaar gebracht”, zegt Drost.

Het transformatorhuisje aan de Hezelstraat ligt aan de rand van natuurreservaat De Groenlanden. Het heeft een plat dak en is op een rondboogvormige poort geplaatst ter bescherming tegen hoogwater. Vroeger stonden delen van de Ooijpolder bij hoog water vaak blank.

Het trafohuis is in 1926 gebouwd voor de toenmalige NV Steenfabriek v/h R. Janssen om de machines van krachtstroom te voorzien. De Stichting van Steen en Natuur doet anno 2022 haar uiterste best om dit erfgoed te behouden.