Ex-gedetineerden Nijmeegse jeugdgevangenis onthullen lek in de beveiliging

Cadeautje voor de stille armen: wat meer franje aan het leven

8:04 NIJMEGEN - Quiet Nijmegen gaat zich ontfermen over Nijmegenaren die in armoede leven. Via dit nieuwe initiatief krijgen zij zo’n acht keer per jaar een gratis en vrijblijvend aanbod. Dat aanbod kan van alles zijn: naar de kapper, uit eten, een wedstrijd van NEC bijwonen of je fiets eens goed laten repareren.