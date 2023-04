Excessief drank- en drugsgebruik aan de kaak gesteld; vader van aan drugs overleden student vertelt zijn verhaal

Iftar met wel 300 eters, veel meer mensen vinden deze ramadan weg naar de moskee: ‘Dit is gastvrij­heid’

Een bomvolle moskee, met op de meeste avonden zeker driehonderd bezoekers: in de Turkse Eyup Sultan Moskee in Nijmegen komen deze ramadan meer mensen dan ooit samen voor de iftar, de gezamenlijke maaltijd na zonsondergang. ,,Dit is gastvrijheid.”