Experiment: Valkhof en Museum Arnhem laten publiek zelf tentoonstellingen maken

De oudere, hoogopgeleide Nederlander, dat is de geijkte museumbezoeker. Niks mis mee. Maar musea willen ook andere bevolkingsgroepen trekken. Jongere mensen, personen met een andere culturele achtergrond. Hedwig Saam, directeur van Museum het Valkhof in Nijmegen: ,,Als maatschappelijke instelling moeten we er voor de hele samenleving zijn.”