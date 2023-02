Explosieve groei nagelstudio’s: het is verslavend, Lucy en Karin gaan elke drie weken

Geen celstraf maar 240 uur werkstraf voor Arnhemse kapper die 1 miljoen heeft witgewas­sen

ARNHEM – Nog geen half jaar nadat hij zijn kapperszaak in Arnhem had geopend, gebruikte hij zijn rekeningen om in totaal 1 miljoen euro aan crimineel geld wit te wassen. Toen ze werden geblokkeerd, benaderde hij scholieren om als katvanger te fungeren. ,,Ik schaam me voor wat ik die jongens heb aangedaan.”