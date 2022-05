Extra steun voor dorpshuizen in Berg en Dal, behalve voor De Vriendenkring in Leuth

binnenkijken bij Marije woont in een huis van stro en wast haar kleren met regenwater

‘Strowijk’ Iewan in Nijmegen is een duurzame woongemeenschap met gezinnen, woongroepen en alleenstaanden. Samen hebben de bewoners meegedacht over de constructie en de inrichting van de woningen. En ze zorgen gezamenlijk voor onderhoud van het complex.

