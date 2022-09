Extreme overlast van ‘drugsbos’ in Neerbosch-Oost, gemeente in actie: ‘Dit is onhoudbaar’

Maurice heeft zijn minibieb nog niet terug of hij is alwéér gestolen: ‘Ik weet niet wat hier aan de hand is’

NIJMEGEN - En wéér is het raak: de minibieb in de Nijmeegse wijk Biezen is voor de tweede keer in korte tijd gestolen. De openbare boekenkast was in de nacht van 10 op 11 september nog teruggezet in de voortuin van Maurice Donkers. Sinds maandagochtend is het houten kastje nergens te bekennen. ,,Ik weet niet wat hier aan de hand is.”

12 september