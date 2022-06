Families kapot van verdriet na diefstal brons en koper van Nijmeegse begraafplaats: ‘Dit is niet menselijk’

Vierdaag­sebe­nen: hoe ontstaan die mysterieu­ze bultjes op de kuiten?

NIJMEGEN - Elke warme editie van de Vierdaagse is het gesprek van de dag in het legioen: rode bultjes op de kuiten. Ze worden soms Vierdaagsebenen, asfaltbrand of golfersbenen genoemd. Maar hoe ontstaan ze en wat is er tegen te doen? Dat gaat inspanningsfysioloog Maria Hopman van de Radboudumc onderzoeken tijdens de komende edities van de Vierdaagse.

