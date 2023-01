‘Fascinerend, die oerbanden van ons met ver weg’

Bevolking aan Nijmeegse oostflank stad groeit weer: 492 babies geboren in 2022

RIJK VAN NIJMEGEN - De bevolking aan de oostkant van Nijmegen is vorig jaar weer licht gegroeid na een afname in 2021. Toen werd er eigenlijk als gevolg van de corona een toename verwacht van het aantal inwoners, maar die bleef uit. Sterker nog: het inwonertal daalde. Maar vorig jaar was er dus weer sprake van groei: er zijn in totaal 492 babies geboren.

