Favorieten van Boya: 'Bij dit restaurant is alles zo lekker gewoon gebleven'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is het de beurt aan Boya Schevers (22) uit Nijmegen. Dit zijn haar lievelingsplekken!

Over Boya

“Mijn hele leven woon ik al in Nijmegen. Ik werk als freelance communicatieadviseur en tekstschrijver (ook voor indebuurt!). Mijn studiootje in het centrum van Nijmegen is maar klein, dus ik sleur mijn laptop overal mee naartoe: zo kom ik altijd op de fijnste plekjes terecht. Binnenkort verhuis ik naar Nijmegen-Noord, het zogeheten ‘nieuwe centrum’. Een ding is zeker: Nijmegen verlaat ik nóóit.”

De Kannenmarkt

“De Kannenmarkt is écht mijn place to be. Op drukke dagen in het centrum kom ik hier om even te ontsnappen: het is een wereld van verschil als je de drukke Grote Markt afloopt en op de Kannenmarkt terecht komt. Dan eet ik een lekker broodje bij Bairro Alto (ik eet glutenvrij en hier hebben ze de lekkerste homemade glutenvrije broden) en mijn koffietje drink ik ernaast bij Down Town. In de zomer neem ik al het lekkers mee naar het parkje aan de overkant!”

Vintage winkeltjes

“Regelmatig breng ik een bezoekje aan TOV Vintage, een winkeltje dat verborgen zit bij de Stevenskerk. Ik kijk mijn ogen uit naar alle vintage sieraden in dit winkeltje, ook hebben ze mooie vintage designer tassen. Voor meer budgetproof items kom ik graag bij Fabrics & More. Waar ik ook gek op ben zijn handgemaakte items, daarvoor ga ik naar Retail Vintage!”

Rondje Waal

“Dit is echt mijn favoriete bezigheid op de zaterdag: rondje Waal. Ik start altijd bij Gesha aan de Waalhaven, daar haal ik een koffietje en dan loop ik zo de fietsbrug op. Ik loop naar beneden bij het eiland en ga dan weer richting de Waalbrug. Daarna struin ik nog lekker de markt over en kan mijn zaterdag niet meer stuk!”

Dionysos

“Elke zomer ga ik naar Griekenland: voor de zon, de mensen, de cultuur en met name het eten. Gelukkig kan ik ook in Nijmegen genieten van fetakaas, spanakopita en moussaka. Dat doe ik het liefst bij Dionysos. Ik hou van nieuwe, hippe tentjes, maar hier vind ik het juist fijn dat alles zo lekker gewoon is gebleven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!