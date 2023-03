Favorieten van Nicole: 'Dé plek om na te borrelen op een zwoele zomeravond'

Over Nicole

De dertigjarige Nijmeegse woont samen met haar vriend Demi en pup Moos op de Grote Boel in Nijmegen-Noord. In haar dagelijkse leven is ze druk met van alles. “Naast mijn vaste baan geef ik reiki behandelingen. Dat zijn energetische behandelingen waarmee ik mensen met fysieke of mentale klachten weer op de been help. Verder hou ik van koken voor vrienden en familie, gezelligheid, boswandelingen maken en van gewoon lekker thuis in ons eigen bubbeltje zijn.”