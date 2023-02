Festival Op ’t Eiland verdwijnt bij Nijmeegse Vierdaagsefeesten

Liv is thuis in Wijchen, maar ook weer niet. Vader en plusmoeder krijgen geen rolstoelau­to

Als de 6-jarige Liv in de weekenden naar huis gaat in Wijchen, tilt vader Bas Schoenmakers (43) jaar haar in en uit de auto. Want Liv is meervoudig gehandicapt en zit in een rolstoel. Een rolstoelauto zou uitkomst bieden. Maar die krijgt Schoenmakers niet. Want zijn dochter staat ingeschreven bij haar moeder in Boxtel.