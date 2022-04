Festivalseizoen in Nijmegen van start: ‘Aan ons de taak om ze te overdonderen’

,,We hebben er ontzettend veel zin in”, zegt David Brons, eigenaar van Matrixx. ,,Momenteel zijn we druk met de voorbereidingen van Emporium, dat na drie jaar eindelijk weer kan plaatsvinden.”



In 2019 was de laatste editie van het festival, door corona kon Emporium de afgelopen twee jaar niet doorgaan. In 2019 waren er 30.000 bezoekers. Op 28 en 29 mei keert het festival met een mix van dance, urban en popmuziek terug in recreatiegebied De Berendonck in Wijchen.



Ook heeft Matrixx tijdens de Vierdaagse een podium aan de Waalkade en in het Hunnerpark.



De kaartverkoop voor de festivals gaat harder dan normaal, zegt Brons. ,,Voor Emporium is nu nog maar 10 procent van de tickets over. Voorheen waren we daar rond dit tijdstip nog lang niet.” Brons is er zeker van dat ze snel gaan uitverkopen. ,,Al in maart kregen we een hoop vragen van bezoekers over kluisjes en parkeerplekken. Die vragen krijgen we meestal in de laatste weken voor het festival pas binnen. Mensen hebben er zin in.”