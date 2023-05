Fietser aangereden door lijnbus op berucht verkeersplein Nijmegen

Kritiek op plan voor ‘XXL-do­zen’ in Nijmegen-Noord: gevolgen voor milieu nog veel te weinig concreet

Een megabedrijventerrein van zo’n 43 voetbalvelden groot, langs de A15 in het noorden van Nijmegen: over enkele jaren moet het er staan. Maar er klinkt kritiek op. De gevolgen voor het milieu heeft de gemeente onvoldoende in beeld. ,,Het is nog te vaag.”